ВСУ атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе: трое раненых

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили трое рабочих. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города Белгорода. Один из мужчин в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести», – уточнил Гладков.

В то же время губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ также попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: в одном доме пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход территории продолжается», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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