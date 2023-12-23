российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 декабря 2023, 17:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе: трое раненых

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили трое рабочих. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города Белгорода. Один из мужчин в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести», – уточнил Гладков.

В то же время губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ также попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: в одном доме пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход территории продолжается», – отметил глава Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России отразила 16 атак ВСУ и уничтожила до 620 боевиков, 36 беспилотников и немецкий танк / Снаряд попал в дом: в Курской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель / Армия России сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию около Новодонецкого и Червоного / ВС РФ отбили атаку на Краснолиманском направлении и уничтожили до 190 боевиков / Российские войска отразили три десятка атак ВСУ: уничтожено более 650 боевиков / «Чтобы догнать Россию, США понадобится 20-30 лет»: почему Вашингтон пытается добиться от Москвы переговоров с Киевом о мире / ВС РФ улучшили позиции на двух направлениях СВО: за неделю уничтожено почти 5 тысяч боевиков / Российские войска нанесли за неделю 30 групповых ударов по ВСУ и военным объектам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,