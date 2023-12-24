Во время урагана в Сочи погиб уроженец Подмосковья

В Сочи во время урагана погиб уроженец Подмосковья – мужчину придавило упавшим деревом, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, ЧП произошло на улице 60 лет ВЛКСМ. Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль.

Как сообщал «Новый День», накануне шквалистый ветер в Сочи повалил более 80 деревьев, повредил крыши десятка многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Без света остались более 11 тысяч жителей города.

Согласно прогнозам синоптиков, ненастье в Сочи продлится до понедельника, 25 декабря.

Сочи, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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