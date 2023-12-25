ЦАХАЛ нашла тела пяти пленных в тоннелях под Газой

Израильские военные нашли тела пяти пленных в подземных тоннелях в секторе Газа. Также, по меньшей мере, 70 человек погибли в результате воздушного налета Израиля на лагерь беженцев Магази.

ЦАХАЛ сообщила, что нашла подземные тоннели ХАМАС с двумя уровнями: первый глубиной около 10 м и второй глубиной десятки метров. Там военные нашли тела пленных.

«Раскрыта подземная инфраструктура, где солдаты ЦАХАЛ нашли тела пленных», – говорится в телеграм-канале израильской армии.

ЦАХАЛ заявила, что нашла в тоннелях инфраструктуру для производства оружия.

По меньшей мере 70 человек погибли, десятки ранены в результате израильского воздушного удара по лагерю беженцев Магази. Пострадавших отвезли в больницу Аль-Акса в секторе Газа, это было непросто, поскольку бомбежки повредили дороги между лагерями беженцев Магази, Бурейдж и Нусейрат.

Еще несколько человек погибли и пострадали, когда Израиль нанес удары по Хан-Юнис. Большинство раненых – женщины и дети, передает «Аль-Джазира».

По данным Минздрава Палестины, общее число погибших в секторе Газа достигло 20 424 человек, на оккупированном Западном берегу – 303 человек. количество пострадавших в Газе выросло до 54 036 человек, на Западном берегу – до 3450 человек. Израиль сообщил, что за ночь потерял еще двух военных, а всего погибли 157 членов ЦАХАЛ, ранены 8730 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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