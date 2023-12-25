Омичка с двумя внуками погибла в пожаре из-за новогодней гирлянды

Пожилая жительница Омска с двумя маленькими внуками погибла при пожаре в поселке Береговой в Омске. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная новогодняя гирлянда.

По данным МЧС, пожар случился около 13:01 часов 25 декабря в садовом доме в СНТ «Березовая Роща». Когда начался пожар, мать детей с четырехлетней дочкой успела выбежать на улицу. Бабушка подхватила двухлетних внуков, но побежала не к выходу, а в соседнюю комнату, тушить огонь. Но ничего не смогла сделать, в итоге все трое не сумели выбраться из комнаты и погибли.

«Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание на гирлянде на елке. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – пояснили в прокуратуре. Ведомство поставило на контроль вопрос оказания семье мер социальной поддержки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности трем лицам. Выясняются все обстоятельства инцидента.

В Тамбовской области мужчина и двое детей погибли, женщина пострадала в результате пожара в частном доме.

Береговой, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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