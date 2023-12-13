Мужчина с двумя детьми погиб при пожаре под Тамбовом

Мужчина и двое детей погибли, женщина пострадала в результате пожара в частном доме в Тамбовской области. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Пожар случился поздно вечером 12 декабря в селе Нижнеспасское Рассказовского района. В частном доме проживала семья с двумя детьми. Пожарные нашли тела 41-летнего мужчины, его дочери 14 лет и сына пяти лет. Женщина выжила, но получила ожоги, скорая отвезла ее в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Причины и обстоятельства пожара выясняются, сообщили в пресс-службе управления СКР по Тамбовской области. Прокуратура взяла расследование на контроль.

В Челябинске при пожаре два ребенка погибли, три человека пострадали. Огонь вспыхнул в одном из садовых домов. Когда приехали пожарные, крыша уже обрушилась внутрь строения.

Нижнеспасское, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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