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Понедельник, 25 декабря 2023, 16:51 мск

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ВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадали два человека

В Белгородской области под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Пострадали двое мужчин, оба госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, уточнил он. Мужчины доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

«Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», – написал глава области в Telegram.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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