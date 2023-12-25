ВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадали два человека

В Белгородской области под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Пострадали двое мужчин, оба госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, уточнил он. Мужчины доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

«Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», – написал глава области в Telegram.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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