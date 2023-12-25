Башкирия закупила непроверенные ИВЛ на 88 млн рублей

Башкирия закупила для больниц 34 аппарата ИВЛ и один кардиомонитор, которые оказались не зарегистрированы на территории РФ. После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Прокуратура республики вместе со специалистами Росздравнадзора проверила закупленное для больниц по госконтрактам оборудование. Оказалось, что 34 аппарата ИВЛ и один кардиомонитор невозможно отследить на территории РФ. Материалы передали в СКР, сообщили в прокуратуре.

«В 2022-2023 годы в 10 больниц республики поставлены аппараты на общую сумму 88,7 млн рублей. Экспертизой установлено, что оно не зарегистрировано на территории РФ, его качество и безопасность использования невозможно подтвердить, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан», – пояснили в СКР.

Медоборудование изъяли. Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере).

С начала года СКР возбудил 773 уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств при исполнении федеральных программ и нацпроектов.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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