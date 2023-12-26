В Хакасии СКР задержал чиновника по делу об обрушении горки

Сотрудники Следственного комитета задержали замглавы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии в качестве подозреваемого по делу об оказании небезопасных услуг. По версии следствия, чиновник не проследил за выполнением работ и не проверил безопасность горки.

Напомним, посадочная платформа деревянной горки обрушилась, и 10 человек упали с трехметровой высоты. Пострадали дети и один взрослый. Две девочки 10 и 11 лет сломали ноги, у двух мальчиков серьёзные травмы позвоночника.

Чиновник организовал возведение детской горки на площади силами двух разнорабочих сельской администрации. По версии следствия, подозреваемый не проследил за безопасностью работ и готового строения. Также не было проверки гостехнадзора, на горку сразу же допустили детей.

«Продолжается расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили в пресс-службе управления СКР по республике.

Абакан, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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