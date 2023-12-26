В Чувашии задержан подозреваемый в передаче данных о военных объектах Украине

В Чувашии сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в передаче Украине данных о дислокации объектов Минобороны. Об этом сообщило управление ФСБ по Чувашии. В отношении уроженца Московской области 1999 года рождения возбуждено дело по ст. 275 УК России (госизмена).

По информации спецслужбы, задержанный является сторонником одной из украинских националистических организаций, сообщает РИА «Новости». Следователи полагают, что подозреваемый передавал ее представителям сведения о дислокации военных объектов и промышленных предприятий в Московской и Калужской областях.

Кроме того, спецслужба установила, что с января по декабрь 2023 года фигурант направлял вооруженным формированиям Украины деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинской террористической организации готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Удмуртии. Подозреваемый планировал привести в действие самодельное взрывное устройство.

Чебоксары, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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