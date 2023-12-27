Военные уничтожили два украинских БПЛА над территорией РФ

Киевский режим предпринял попытку ночной атаки на регионы РФ. Российская ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Ростовской областями.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», – сообщили в МО РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил уничтожение дрона.

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются» , – написал глава региона в телеграм-канале.

Накануне под обстрел с украинской стороны попали белгородские села Дроновка и Рождественка. Снаряды и осколки повредили частные дома и ЛЭП.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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