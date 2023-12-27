Житель Ижевска пострадал при взрыве газа

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ижевске. Взрывной волной в квартире покорежило стену и выбило окна, рассказали в ГУ МЧС Удмуртии.

ЧП случилось около 05:00 часов в двухкомнатной квартире в доме по улице Воровского. После взрыва пожара не случилось, но на место происшествия все равно отправили 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

«В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в министерстве.

Скорая отвезла 19-летнего жильца квартиры в больницу. Характер его травм не уточняется.

В Махачкале взрыв газа произошел в девятиэтажном доме и вызвал пожар. Пострадали два человека.

Ижевск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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