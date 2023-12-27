В Ярославле обнаружили самодельную бомбу на железнодорожной подстанции

В Ярославской области дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Подозрительный предмет был найден на железнодорожной станции Филино. Сотрудник увидел подкоп под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки.
Дежурный вызвал правоохранителей. Взрывотехники обследовали территорию и обнаружили устройство с лампочками. Было принято решение уничтожить предмет на месте, его обломки отправили на экспертизу.
В настоящее время полицейские устанавливают личности тех, кто мог установить взрывное устройство.
Ярославль, Зоя Осколкова
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