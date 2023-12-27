В Австралии девять человек погибли из-за шторма

Девять человек погибли в Австралии в результате мощного шторма. Двое стали жертвами упавших деревьев, остальные утонули, передает AP со ссылкой на полицию.

Шторм прошел по восточным штатам Квинсленд и Виктория. Ветер повалил десятки деревьев и опор ЛЭП, реки разлились, а ливневая канализация не успевала справляться с потоками воды из-за мощных дождей. Более 1000 линий электропередачи пострадали, оставив без электричества 85 тыс. человек.

59-летняя женщина погибла под упавшим деревом, а 44-летний мужчина умер в собственном дворе после удара оборвавшейся веткой. Лодка с 11 пассажирами перевернулась в заливе Мортон, но очевидцы и спасатели успели вытащить восьмерых из воды. Трое мужчин утонули.

Три женщины упали в разлившуюся реку Мэри. Одна пострадавшая сумела выбраться, а ее подруги утонули. 27 декабря рабочие нашли тело девятилетней девочки в ливневой канализации. Предварительно, ребенка смыло потоком воды в незащищенный проем.

В Индии 17 человек погибли, десятки получили травмы в результате циклона «Мичаунг» в штате Тамилнад. Порядка 40 тыс. человек пострадали из-за ливней, вызвавших наводнение.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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