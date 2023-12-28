ВСУ дважды за день обстреляли Белгородскую область: есть повреждения инфраструктуры

Украинские войска дважды за день обстреляли приграничные населенные пункты Белгородской области. Никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. «Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Кроме того, ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как отметил Гладков, осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в частном жилом доме. «На месте работает комиссия по оценке ущерба, в ближайшее время приступим к ликвидации последствий», – добавил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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