На Камчатке нашли пропавших снегоходчиков

Спасатели на Камчатке нашли двух пропавших мужчин, уехавших на снегоходе. Родственники пропавших трое суток ждали, прежде сообщить о ЧП, рассказал глава краевого министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Двое мужчин 26 декабря уехали из Вилючинска в общину «Тарья Ительмен», но домой в оговоренное время не вернулись. Родственники пропавших позвонили в службу спасения лишь спустя трое суток.

Путешественников за несколько часов нашли неподалёку от бухты Саранной. Спасатели отвезли мужчин обратно в Вилючинск.

«Были обнаружены живыми и здоровыми. Мужчины застряли в «снежном плену»: из-за большого количества снега их снегоходы просто не смогли ехать», – пояснил Лебедев в своем блоге во «ВКонтакте».

В сентябре спасатели нашли двух пожилых туристов, потерявшихся на маршруте по камчатским вулканам. Поиски велись девять дней.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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