Мать и двое детей погибли в пожаре под Волгоградом

Женщина с двумя детьми погибла в результате пожара в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. Спасатели успели вынести третьего ребенка из огня, рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание случилось около полуночи в ночь на 29 декабря в частном доме, где жила семья с четырьмя детьми. Во время проверки здания пожарные нашли тела 34-летней женщины, годовалой девочки и мальчика шести лет. Третьего ребенка успели спасти, но он надышался дымом. Мальчика передали врачам.

По данным следователей, отца семейства и старшего сына в момент пожара не было дома.

Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Специалисты выясняют точную причину и обстоятельства пожара. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

В Омске бабушка и два маленьких внука погибли в пожаре, который начался из-за неисправной новогодней гирлянды.

Калач-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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