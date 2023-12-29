В Либерии более 40 человек погибли при взрыве бензовоза

Более 40 человек погибли и 83 пострадали в результате взрыва бензовоза в Либерии. Большинство жертв похоронили в общей могиле, потому что не смогли опознать, передает AP.

Бензовоз перевернулся в городе Тотота в округе Бонг. Десятки местных жителей сбежались к машине, чтобы бесплатно набрать топлива. Но попавший в аварию грузовик взорвался. Более 15 человек погибли сразу, еще 25 позже умерли от ожогов. В числе погибших беременная женщина, трое детей.

Один из пострадавших – полицейский, который приехал на месте аварии обеспечить порядок, когда вокруг машины уже собралась толпа. Всего пострадали порядка 83 человек.

Большинство погибших так сильно обгорели, что их не удалось опознать. Всех похоронили в общей могиле.

В Новосибирской области бензовоз опрокинулся в результате ДТП. На дорогу вылилось около 25 тонн дизельного топлива.

Монровия, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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