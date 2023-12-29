«Сбита воздушная цель»: ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противоздушной обороны над Белгородом. «Сбита воздушная цель на подлете к городу», – написал он в своем телеграм-канале.

Информацию о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа. Предварительно, никто не пострадал. Однако 20 частных жилых домов получили различные повреждения. «На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается», – уточнил губернатор.

До этого глава области сообщил об ударе ВСУ по селу Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. В одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка, отметил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube