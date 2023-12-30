В Таиланде число погибших при наводнении выросло до 12 человек

Число погибших в результате мощного наводнения на юге Таиланда увеличилось до 12 человек. В общей сложности от стихии пострадали 93 220 семей в 25 районах, пишет Bangkok Post.

Наводнение затронуло пять южных провинций и стало самым сильным за последние 50 лет. Минздрав страны подтвердил, что восемь человек погибли в Наратхивате, трое в Яле и один в Паттани. Также стихией затронуты Сонгкхла и Сатун, но там обошлось без жертв. Подъем уровня воды привел к закрытию 34 медицинских центров, движение поездов было приостановлено.

Власти открыли 43 эвакуационных центра для помощи пострадавшим, туда обратились почти семь тысяч человек. Только в районе Муанг пострадали 14 деревень и 6603 жителя. По данным департамента предотвращение ЧС, в общей сложности пострадали 93 220 семей в 25 районах.

Наводнение было вызвано мощными ливнями. Первоначально сообщалось о шести погибших.

Бангкок, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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