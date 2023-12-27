Жертвами наводнения в Таиланде стали шесть человек

В Таиланде шесть человек погибли в результате сильных ливней, которые обрушились на юг страны. Еще один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По данным экстренных служб провинции Наративат, наводнения стали причиной гибели шестерых жителей, в том числе 89-летней женщины и маленького ребенка. Поиски еще одного человека продолжаются.

В Департаменте по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что от наводнений в той или иной степени пострадали пять провинций – Наративат, Ялла, Паттани, Сатхун и Сонгкла. Подтоплены дома почти 70 тысяч семей.

К данному моменту уровень воды начинает постепенно спадать. Кроме того, было вновь запущено железнодорожное сообщение после трехдневного перерыва. Вода подошла вплотную к путям, а после того, как ее откачали, железнодорожникам пришлось провести ремонт полотна.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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