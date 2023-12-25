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Понедельник, 25 декабря 2023, 16:52 мск

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В Таиланде около 50 тысяч жителей пострадали из-за наводнения

На южные провинции Таиланда обрушились продолжительные ливни. В результате были затоплены тысячи домов. Об этом сообщает департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий королевства.

Больше других районов из-за наводнений пострадали провинции Наративат и Ялла. В зоне подтопления оказались 9697 жилых строений. Местами уровень воды в домах доходил до одного метра.

Местные власти отменили занятия в восьми школах. Также были перекрыты несколько автотрасс, приостановлено движение на южном направлении Государственных железных дорог Таиланда.

По оценкам департамента, число пострадавших может достичь 50 тысяч человек. В настоящее время специальная рабочая группа оценивает ущерб и организовывает помощь населению.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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