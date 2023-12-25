В Таиланде около 50 тысяч жителей пострадали из-за наводнения

На южные провинции Таиланда обрушились продолжительные ливни. В результате были затоплены тысячи домов. Об этом сообщает департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий королевства.
Больше других районов из-за наводнений пострадали провинции Наративат и Ялла. В зоне подтопления оказались 9697 жилых строений. Местами уровень воды в домах доходил до одного метра.
Местные власти отменили занятия в восьми школах. Также были перекрыты несколько автотрасс, приостановлено движение на южном направлении Государственных железных дорог Таиланда.
По оценкам департамента, число пострадавших может достичь 50 тысяч человек. В настоящее время специальная рабочая группа оценивает ущерб и организовывает помощь населению.
Бангкок, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»