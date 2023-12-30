Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

Микроавтобус с пассажирами попал в аварию в Суровикинском районе Волгоградской области. Восемь человек с травмами попали в больницу, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария случилась вечером 29 декабря на 116-м км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский. Автомобиль «Фольксваген Поло» с 26-летним водителем и микроавтобус «ФСТ-523» под управлением 53-летнего мужчины столкнулись на дороге. ий водитель.

«В результате ДТП шесть пассажиров «ФСТ-523», водитель и пассажирка «Фольксвагена» с различными травмами доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

В Калининградской области легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. Виновник аварии и его пассажир, а также семь пассажиров микроавтобуса получили травмы.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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