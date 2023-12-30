Курский поселок попал под плотный обстрел ВСУ

Украинские боевики обстреляли посёлок Теткино в Курской области. Местные жители не пострадали, но часть поселения осталась без света, рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстрелян посёлок Теткино в Глушковском районе. Насчитали восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. Повреждена линия электропередачи, в ряде домов отсутствует свет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее днем киевский режим пытался атаковать Крым, но российские военные пресекли попытку. По данным Минобороны РФ, атаку зафиксировали около 10:00 мск.

«30 декабря в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», – говорится в телеграм-канале МО РФ.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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