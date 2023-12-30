Число жертв обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 14 человек

МЧС России уточнило число жертв и пострадавших в Белгороде, подвергшемся массовому обстрелу с украинской стороны.

«По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», – сообщила пресс-служба министерства.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики нанесли комбинированный удар двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород», – сообщили в МО РФ.

По поручению президента РФ Владимира Путина в пострадавший город вылетела бригада специалистов Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Туда же отправлена группа сотрудников МЧС для помощи раненым.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выделил группу врачей, которые отправятся в Белгород вместе с группой Минздрава. «При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», – заверил Собянин в своем блоге.

Руководство ряда регионов выразило соболезнования губернатору Белгородской области в связи с гибелью людей. Глава Курской области Роман Старовойт также предложил помощь соседнему региону и призвал привлечь виновных к ответственности.

«Сегодняшние удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны. Они направлены лишь на запугивание мирного населения. Уверен, что совершившие преступление против человечности получат своё наказание», – написал губернатор в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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