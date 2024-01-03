ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород, над городом работала ПВО

В Белгороде в утренние часы зафиксировано два обстрела со стороны Украины, сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, подомовой обход будет проведен после рассвета, после чего специалисты приступят к восстановительным работам. До этого Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Ранее в среду в городе была объявлена ракетная опасность.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Гладков пообещал сообщить о тех разрушениях, которые есть, и о тех мерах, которые принимаются властями.

Губернатор также сообщил, что 8 января будет проведено заседание оперативного штаба, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос о продлении школьных каникул в областном центре и приграничных районах до 19 января. На подобный шаг предлагается пойти, помимо Белгорода, в Краснояружском, Борисовском, Белгородском и Волоконовском районах, а также в Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округах. По словам Гладкова, эта мера на сегодняшний день необходима. «А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке», – отметил глава региона. Он уточнил, что детсады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о приостановке работы трех крупных торговых центров города – ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский» – 3 и 4 января в связи со сложной оперативной обстановкой. Кроме того, приостановят работу кинотеатры города.

Накануне Белгород подвергся четырем ракетным атакам ВСУ, в результате которых, по информации губернатора, один человек погиб и 11 получили ранения, из них трое остаются в больницах, 8 отпущены домой после получения амбулаторной помощи.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube