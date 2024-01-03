Два дома и ЛЭП повреждены при обстреле села в Белгородской области

Под обстрел украинских войск попало село Солоти Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших, повреждения получили два частных дома.

«В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи», – написал губернатор в своем телеграм-канале. По его словам, на месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что за утро среды было зафиксировано два обстрела Белгорода со стороны ВСУ, работала система ПВО. По его словам, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. В Белгороде объявлялась ракетная опасность.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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