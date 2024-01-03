Над Белгородской областью утром уничтожены 12 украинских ракет

Минобороны России сообщило, что утром 3 января ВСУ снова пытались атаковать российские объекты с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении военного ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент пока нет.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за утро среды было зафиксировано два обстрела Белгорода со стороны ВСУ, работала система ПВО. По его словам, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. В Белгороде объявлялась ракетная опасность.

Вчера, 2 января, Белгород подвергся четырем ракетным атакам ВСУ, в результате которых, по информации губернатора, один человек погиб и 11 получили ранения, из них трое остаются в больницах, 8 отпущены домой на амбулаторное лечение.

«Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в семи квартирах 6 МКД, 7 хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах. Подомовой обход продолжается», – сообщил Гладков в среду утром.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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