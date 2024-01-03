Несколько населенных пунктов Курской области остались без света после атаки ВСУ

Электричество пропало в нескольких населенных пунктах Курской области после воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в Железногорском районе повреждена подстанция. Аварийные бригады подключают объекты к электричеству по резервной схеме.
В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара прорвало теплотрассу, добавил глава области. В результате без отопления остались 17 многоквартирных домов. «Последствия атаки устраняются», – написал Старовойт в своем телеграм-канале. По поручению губернатора на место выехал министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин.
Курск, Наталья Петрова
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