Белгородский губернатор уточнил данные о ситуации с ранеными в результате украинского удара

В больницах остается более 60 человек, которые пострадали в результате украинского удара 30 декабря. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, четверо уже выписаны, двое – переведены из реанимации в общие палаты, а четырехлетняя девочка с тяжелыми ранениями перевезена на лечение в Москву.

«По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях – сейчас их 66 (4 выписано). Самый маленький пациент – девочка, которая получила очень серьёзное ранение, сейчас её состояние здоровья позволило нам транспортировать её в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, два человека переведены из реанимации в общие палаты. «Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи», – добавил глава региона.

Напомним, 30 декабря украинские войска обстреляли центр Белгорода ракетами с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. Согласно уточненным данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

На следующий день Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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