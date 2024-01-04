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Четверг, 4 января 2024, 18:58 мск

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Воздушная тревога в Севастополе: российские средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет

Сегодня около 16:40 в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи новой атакой с украинской стороны. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, сбито несколько целей.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей… Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», – пояснил губернатор в телеграм-канале.

Позже в министерстве обороны РФ уточнили, что около 17:20 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», – отметили в ведомстве.

Губернатор Севастополя со своей стороны добавил, что осколки повредили, как минимум, один дом, есть пострадавший. «На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», – добавил Развозжаев, призвав севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Главное – не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», – пояснил губернатор.

Севастополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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