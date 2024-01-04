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Четверг, 4 января 2024, 22:41 мск

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ВСУ устроили ракетную атаку на Липецкую область

Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», – уточнили в оборонном ведомстве.

Глава региона Игорь Артамонов со своей стороны также сообщил, что в Липецком районе сегодня был обнаружен вражеский беспилотник. «Его обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений инфраструктуры нет», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.

Липецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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