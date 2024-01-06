Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек

Число погибших в результате серии землетрясений в японской префектуре Исикава увеличилось до 100 человек. Спасатели опасаются, что проливные дожди в пострадавших районах вызовут оползни и приведут к новым жертвам, передает телеканал NHK.

Местные власти подтвердили смерть 100 человек в результате серии подземных толчков. По данным ТАСС, число погибших составило 110 человек. Афтершоки продолжаются на полуострове Ното и в соседних районах. Утром 6 января землетрясение магнитудой 5,4 произошло в префектуре Исикава.

6 декабря в городе Анамидзу, регионе Хокурику и префектуре Ниигата начались дожди. Синоптики предсказали, что такая погода сохранится на все выходные, а в ночь на 7 декабря холодный фронт может превратить дождь в снег. Специалисты предупредили жителей, что ливни могут вызвать новые оползни, поскольку земля из-за подземных толчков стала рыхлой.

1 января землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии. Более 200 человек считаются пропавшими без вести, около 66 тыс. домохозяйств остаются без воды. В некоторых местах дороги все еще заблокированы из-за оползней и повреждения полотна, поэтому трудно доставить гуманитарную помощь в ряд районов.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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