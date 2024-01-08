Начальник волгоградского МЧС пожелал заболеть раком семье пожаловавшегося на него сотрудника

Руководитель главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией родственникам сотрудника ведомства, который написал на него жалобу в прокуратуру. Видео с соответствующими высказываниями главы регионального главка МЧС опубликовали «Новости Волгограда» и ряд других местных изданий.

Отмечается, что ролик был снят в ходе одного из селекторных совещаний. Дата съемки не уточняется.

На видео Любавин говорит, что прокуратура проводила проверку после некой жалобы от одного из сотрудников ведомства. По его словам, в обращении было указано о получении им преференций и лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его супруга.

«Кто это писал, я еще раз говорю, чтоб у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, ну, действительно, когда люди инфантильные шизофренические мысли свои пишут – они не понимают, что они делают», – заявил на кадрах чиновник.

Как отмечают «Новости Волгограда», изданию не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ведомства.

Любавин возглавляет волгоградское региональное управление МЧС с ноября 2020 года. До этого он работал в главном управлении ведомства по Ставропольскому краю, в том числе в должности первого заместителя начальника ГУ МЧС по региону.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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