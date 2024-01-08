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Понедельник, 8 января 2024, 15:26 мск

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МЧС проверит начальника волгоградского главка, пожелавшего онкологии семье подчиненного

Руководство МЧС инициировало проверку в отношении начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал заболеть раком семье сотрудника ведомства из-за жалобы в прокуратуру. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Руководство ведомства уже в курсе ситуации. Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он осудил поведение начальника регионального главка МЧС. «Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица <...>. Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», – заявил депутат.

Ранее волгоградские издания опубликовали ролик с резкими высказываниями Любавина на селекторном совещании с подчиненными. На скандальном видео генерал пожелал семье сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру, заболеть онкологией, а самому автору жалобы – «чтобы у него руки отсохли». Дата съемки ролика не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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