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Понедельник, 8 января 2024, 18:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Восемь домов повреждены в Брянской области из-за обстрела ВСУ

Село Лемешовка Севского района Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатора региона Александр Богомаз.

«Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам», – написал он в Telegram. Обошлось без пострадавших, но повреждены 8 жилых домов, хозпостройки, три легковых автомобиля, а также одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Кроме того, частично нарушено уличное освещение.

Глава области добавил, что аварийные бригады уже начали восстановительные работы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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