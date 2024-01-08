Восемь домов повреждены в Брянской области из-за обстрела ВСУ

Село Лемешовка Севского района Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатора региона Александр Богомаз.

«Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам», – написал он в Telegram. Обошлось без пострадавших, но повреждены 8 жилых домов, хозпостройки, три легковых автомобиля, а также одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Кроме того, частично нарушено уличное освещение.

Глава области добавил, что аварийные бригады уже начали восстановительные работы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube