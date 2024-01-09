Уголовное дело возбуждено после нападения мигранта на ребенка в магазине Москвы

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения уроженца Киргизии на незнакомую ему малолетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 6 января в магазине на юго-востоке Москвы. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы нападения на ребенка.

Ранее сегодня телеграм-канал SHOT сообщил, что 43-летний приезжий из Киргизии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине на Новочеркасском бульваре и угрожал свернуть ей шею.

Ребенок находился в магазине вместе с родителями. В какой-то момент к девочке подошел незнакомый мужчина, неожиданно схватил ребенка за шею и заявил, что сейчас убьет ее. Отец девочки повалил нападавшего на пол, а охранники удерживали его до приезда полиции. Злоумышленником оказался гражданин Киргизии, который приехал в Москву несколько дней назад. Мужчина был в невменяемом состоянии, с места происшествия его забрала психиатрическая бригада.

Девочку отвезли в больницу, где ей диагностировали ушиб затылка. Сейчас, как отмечается, с ребенком все в порядке.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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