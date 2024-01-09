Более 6000 жителей Находки остались без тепла из-за аварии

Авария на котельной в Находке оставила без тепла более шести тысяч жителей. Прокуратура Приморского края начала проверку обстоятельств ЧП, сообщили в ведомстве.

Теплоснабжение прекращено в 88 многоквартирных домах на улицах Верхне-Морской, Гагарина, Гончарова, Зои Космодемьянской, Лермонтова, Находкинском проспекте.

«9 января в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной №2.8 прекращено теплоснабжение. Всего без коммунальной услуги остаются более 6000 жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», – сообщили в прокуратуре.

Аварийные бригады Примтеплоэнерго проводят ремонтно-восстановительные работы. Местные жители пожаловались, что горячая вода течет по дороге, создавая наледь при минусовой температуре. На дороге образовалась промоина, рассказали они паблику «Типичная Находка».

Прокуратура поставила на контроль сроки устранения аварийной ситуации. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 19 декабря 2023 года порядка восьми тысяч жителей Находки остались без тепла из-за коммунальной аварии. В зону отключения попали 56 многоквартирных домов.

Находка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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