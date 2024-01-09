В Ставрополье число жертв ДТП с маршруткой выросло до восьми

Пострадавшая пенсионерка умерла в больнице после столкновения маршрутки и грузовика в Ставропольском крае. Общее число жертв аварии увеличилось до восьми человек, сообщили в краевой ГИБДД.

«Погиб восьмой участник: в больнице скончалась 66-летняя пассажирка «Газели», жительница поселка Пятигорского», – говорится в сообщении.

Тела двух жертв ДТП до сих пор не опознаны: женщины 35 лет и мужчины 25-27 лет. Также пока не известно имя девушки, получившей травмы.

Авария с участием «Газели» и КамАЗа случилась в Предгорном округе Ставрополья днем 8 января. Водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли на месте.

Пятигорский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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