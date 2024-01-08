Семь человек погибли в ДТП с маршруткой на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате столкновения маршрутной «Газели» и КамАЗа погибли семь человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельная авария произошла в понедельник около 14:00 на 45 км автодороги Новопавловск – Зольская – Пятигорск, вблизи поселка Пятигорский. По предварительным данным, водитель маршрутки, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком, который «двигался со встречного направления прямо». В результате ДТП водитель и шесть пассажиров «Газели» погибли. Еще один пассажир маршрутки и водитель КамАЗа доставлены в больницу.

Пассажирский микроавтобус направлялся из Пятигорска в поселок Пятигорский, в момент аварии в салоне находились семь пассажиров и водитель.

«Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются, изучаются записи камер наблюдения, отметили в ведомстве.

Краевой прокуратура организована проверка по факту дорожной аварии. «В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров», – сообщили в надзорном ведомстве.

Следственный комитет после ДТП с участием маршрутки возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ).

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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