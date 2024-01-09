В ЛНР обезвредили авиабомбу, упавшую с российского самолета

В городе Рубежное Луганской народной республики саперы Минобороны обезвредили и вывезли авиабомбу, упавшую с самолета ВКС России. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает», – написал он в Telegram.

Пасечник уточнил, что в целях безопасности на время саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы.

По его словам, власти Рубежного помогли людям разместиться в пунктах временного размещения и обеспечили всех горячим питанием. «Сегодня жители уже возвращаются в свои дома», – добавил Пасечник.

Накануне глава ЛНР сообщил, что нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 с российского военного самолета произошел над Рубежном. По его информации, никто не пострадал.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube