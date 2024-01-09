Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле – губернатор

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в областном центре.
«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», – написал глава региона в Telegram.
Клычков отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем.
Ранее жители домов, расположенных неподалеку от нефтебазы «Орелнефтепродукт», сообщили о двух взрывах в районе этого предприятия. В Сети появились фото, на которых запечатлен черный дым на территории нефтебазы.
Орел, Наталья Петрова
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