Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле – губернатор

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в областном центре.

«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», – написал глава региона в Telegram.

Клычков отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем.

Ранее жители домов, расположенных неподалеку от нефтебазы «Орелнефтепродукт», сообщили о двух взрывах в районе этого предприятия. В Сети появились фото, на которых запечатлен черный дым на территории нефтебазы.

Орел, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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