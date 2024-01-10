Система ПВО сбила украинский БПЛА над Саратовской областью

Российская система ПВО пресекла очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. Отправленный ВСУ беспилотник сбили над Саратовской областью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что в результате атаки ВСУ нет ни пострадавших, ни разрушений.

«Над территорией Энгельсского района уничтожен беспилотник самолётного типа. Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населённых пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», – написал глава региона в телеграм-канале.

Накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области.

Саратов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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