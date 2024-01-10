Грузовой поезд насмерть сбил подростка под Красноярском

Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнюю девочку в Красноярском крае. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка.

Инцидент случился около 08:00 часов по местному времени в границах станции Иланка. Проходящий грузовой поезд сбил девочку 2008 года рождения, которая умерла от полученных травм на месте.

«Организована проверка, будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», – пояснили в ведомстве.

В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину с коляской. В коляске находился двухлетний ребенок. Малыш не пострадал, женщина с травмами попала в больницу.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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