Самолет с пассажирами экстренно сел в Барнауле из-за поломки

Пассажирский самолет по пути в Горно-Алтайск совершил аварийную посадку в Барнауле. Причиной стала техническая неисправность борта, рассказали в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета.

Утром 10 января самолет с пассажирами вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Горно-Алтайск. Но вместо пункта назначения борт приземлился в аэропорту Барнаула. По данным СКР, пилот увел самолет на запасной аэродром в связи с технической неисправностью, борт сел с выпущенными закрылками.

«Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – пояснили в СКР.

Ранее вылетевший в Москву пассажирский самолет вернулся в аэропорт Новосибирска с обоими горящими двигателями.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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