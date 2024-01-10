В Японии число жертв землетрясения выросло до 206 человек

Число погибших в результате землетрясения в центральной Японии увеличилось до 206 человек. Число пропавших без вести сократилось до 52 человек, передает агентство Kyodo.

В число жертв включили восемь человек, которые выжили во время толчков, но умерли в результате травм и последующих тягот, связанных с эвакуацией. В центрах временного размещения находятся более 26 тыс. человек, еще порядка 3100 японцев отрезаны от соседних поселений из-за поврежденных дорог.

Власти официально считают пропавшими без вести 52 человека. Это число постоянно меняется, потому что в экстренные службы продолжают поступать сообщения о тех, с кем не могут связаться родные и друзья. В ряде деревень до сих пор не восстановлена связь, поэтому информация о состоянии людей приходит с задержкой.

Больница в городе Сузу вынуждена отправить около 70 пациентов в другие города, поскольку в учреждении не хватает питьевой воды и питания для больных. Также медики готовятся принять у себя людей из эвакуационных центров, где уже зафиксировали вспышку ОРВИ: как минимум у 23 человек подтвердили Covid-19, у восьми – грипп, сообщил телеканал NHK.

В первый день 2024 года в Японии произошло землетрясение с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю. Магнитуда составила 7,4.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube