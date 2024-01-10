В Якутии чиновник попался на хищении из бюджета 50 млн рублей

Бывший глава Таттинского района Якутии купил за 50,6 млн бюджетных рублей здание культурного центра, которое так и не достроили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

УЭБиПК МВД по республике выяснило, что в апреле 2021 чиновник без проведения торгов подписал контракт с коммерческой организацией на покупку здания культурного центра. Глава района велел подчиненным перечислить подрядчику более 50,6 млн рублей из бюджета. Строительство здания не было завершено, и контракт с подрядчиком расторгли. Но деньги в бюджет так и не вернулись.

Сотрудники МВД передали материалы в Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Таттинского района по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ. В отношении фигуранта также расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями», – сообщили в пресс-службе СКР.

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии стал фигурантом уголовного дела за то, что незаконно отдал госконтракт фирме своего знакомого. Ущерб региональному бюджету оценили более чем в семь миллионов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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