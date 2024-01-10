ВСУ дважды за день обстреляли Брянскую область: повреждены жилые дома и предприятие

Украинские войска за день дважды обстреляли приграничные населенные пункты Брянской области. Обошлось без пострадавших, однако повреждены несколько жилых домов и сельхозпредприятие.

Под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам», – написал он в своем телеграм-канале. По его данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

Позднее противник обстрелял село Азаровка Стародубского муниципального округа, рассказал губернатор. В результате обстрела повреждения получил один жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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