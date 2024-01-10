МЧС спасло застрявших без еды в тайге охотников

Два охотника застряли в тайге в Красноярском крае в декабре и вызвали помощь, когда у них закончилась еда. Спасатели вывезли обоих в ближайший поселок, сообщили в пресс-службе МЧС.

В сентябре два охотника: 79 и 50 лет, с собаками ушли в тайгу. В декабре они тронулись в обратный путь, но один из мужчин заболел. Молодой напарник оставил пострадавшего в охотничьей избе и пошел искать помощь, но попал в метель и вернулся.

«Из охотничьей избы в урочище Кушма охотники по радиосвязи сообщили родным, что один из них не может передвигаться, еда закончилась. На вертолете Ми-8 спасатели МЧС эвакуировали двух охотников и трех собак в Северо-Енисейский и передали медикам», – говорится в сообщении.

В Иркутской области один человек погиб, один пострадал в результате пожара во время охоты. Спасатели с помощью вертолета вывезли из тайги охотника с обмороженными ногами.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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