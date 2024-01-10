ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Банк России предупредил россиян о новом способе мошенничества – аферисты предлагают инвесторам решить вопросы с их заблокированными активами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, подобные объявления массово распространяются в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронной почте. Для «разблокировки» активов, попавших в бан со стороны иностранных учетных институтов, злоумышленники требуют перевести на их счет сумму, равную стоимости замороженных активов.

Людям обещают, что они получат деньги на свой банковский счет в двойном размере, но этого не происходит.

Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России, указали в Центробанке.

ЦБ просит инвесторов быть внимательными, проверять легальность компании на сайте Банка России, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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