ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Банк России предупредил россиян о новом способе мошенничества – аферисты предлагают инвесторам решить вопросы с их заблокированными активами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По информации ЦБ, подобные объявления массово распространяются в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронной почте. Для «разблокировки» активов, попавших в бан со стороны иностранных учетных институтов, злоумышленники требуют перевести на их счет сумму, равную стоимости замороженных активов.
Людям обещают, что они получат деньги на свой банковский счет в двойном размере, но этого не происходит.
Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России, указали в Центробанке.
ЦБ просит инвесторов быть внимательными, проверять легальность компании на сайте Банка России, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.
Москва, Наталья Петрова
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