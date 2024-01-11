ПВО перехватила четыре дрона ВСУ в трех регионах России

Средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Один вражеский БПЛА был сбит над Ростовской областью в ночь на четверг, 11 января. Затем около 4:30 мск силы противоздушной обороны перехватили еще три дрона ВСУ над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника над зданием насосной станции на окраине Калуги. Здание получило повреждения, никто не пострадал, уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

До этого ростовский губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении двух беспилотников над Каменским районом. По его информации, в результате падения обломков БПЛА пострадавших нет. «Последствия на земле уточняются», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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